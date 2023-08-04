Трамп лишится поддержки республиканцев, если попадет в тюрьму

Большинство республиканцев не будут голосовать за Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году президентских выборах, если он попадет в тюрьму по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года.

Как передает Day.Az, эту информацию приводит ТАСС, со ссылкой на социологическое исследование компании Ipsos.

Согласно опросу, 52% респондентов ответили, что не проголосовали бы за Трампа, если он "отбывал бы срок в тюрьме", 28% - поддержали бы его кандидатуру. В исследовании также отмечается, что, если Трамп "будет осужден присяжными за совершение тяжкого преступления", 45% республиканцев не будут за него голосовать.

При этом 75% опрошенных сторонников Республиканской партии согласились с тем, что обвинения против Трампа "политически мотивированные". Как отмечает Reuters, около двух третей республиканцев также считают обвинения "неправдоподобными".

Опрос проводился среди более чем тысячи человек. Погрешность составила 4 процентных пункта.

Ранее экс-президент заявил в обращении к своим сторонникам, что по уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Трамп призвал вместе с ним "мирно выступить против скатывания Америки в тиранию" и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию, что является обычной практикой при политических выступлениях в США.

Ранее мы писали о том, что Трамп не признал себя виновным в заговоре.