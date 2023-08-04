В МИД России считают, что страны Запада шантажируют Армению

"Если говорить о некоторых негативных моментах в отношениях с Ереваном, то они, в первую очередь, связаны с попытками западных стран подорвать российско-армянское партнерство".

Как передает Day.Az, об этом в интервью ТАСС сказал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Он обвинил Запад в использовании грязных методов: "Применяются любые, в том числе, совершенно грязные методы: санкционный шантаж, недобросовестная конкуренция, аморфные обещания, от которых, как гласит армянская пословица, "дыма больше, чем шашлыка". Все неоднократно видели, во что превратилась "дружба" Запада в разных уголках мира, в том числе, и на постсоветском пространстве".

Гончар добавил, что Россия, по-прежнему, настроена решать все проблемные вопросы с Арменией в рамках союзничества, прямого и искреннего диалога.