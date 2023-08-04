Трамп выведет США из НАТО, если станет президентом

"В случае победы на выборах в 2024 году Трамп выведет Соединенные Штаты из состава Североатлантического альянса".

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу "NewsNation" сказал экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон .

По его словам, во время своего первого президентского срока Трамп принял несколько опрометчивых решений: "Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО".

Отметим, спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений Трампу по четырем статьям.

Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах ноября 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по данному делу, составляет 20 лет тюремного заключения.

В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у Трампа есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии.

Джо Байден собирается на выборах бороться за переизбрание от демократов.