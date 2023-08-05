И Дания усиливает пограничный контроль на фоне сожжений Корана

Полиция Дании временно усиливает контроль на внутренних границах страны после недавних акций с сожжением Корана, ориентировочно до 10 августа включительно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Минюста королевства.

В сообщении отмечается, что "Национальная полиция по рекомендации Службы полицейской разведки (PET) сочла необходимым временно активизировать усилия на внутренних границах Дании" и что, по мнению PET, "недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз". "Власти пришли к выводу, что в настоящее время необходимо усилить внимание к тем, кто въезжает в Данию, чтобы противостоять конкретным и текущим угрозам, с которыми сталкивается Дания. В настоящее время ожидается, что усиленные пограничные меры будут сохраняться до 10 августа 2023 года включительно", - сообщается в пресс-релизе.

По мнению министра юстиции Петера Хуммельгорда, усиление пограничного контроля подчеркивает серьезность ситуации.

"Правительство очень серьезно относится к текущей ситуации, - приводятся в сообщении его слова. - Я отмечаю, что власти пришли к выводу, что в течение ограниченного периода времени необходимо активизировать усилия полиции на датских границах по соображениям безопасности".

Ранее мы писали о том, что Швеция усилила пограничный контроль после акций сожжения Корана.