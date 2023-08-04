https://news.day.az/world/1586785.html Эмомали Рахмон прибыл в Туркменистан
Эмомали Рахмон прибыл в Туркменистан
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Туркменистане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает таджикские СМИ.
В рамках рабочего визита глава Таджикистана встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы межгосударственных отношений, отмечена необходимость расширения сотрудничества в ряде сфер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре