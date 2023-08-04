Эмомали Рахмон прибыл в Туркменистан
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Туркменистане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает таджикские СМИ.

В рамках рабочего визита глава Таджикистана встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы межгосударственных отношений, отмечена необходимость расширения сотрудничества в ряде сфер.