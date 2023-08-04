Президент Нигера попросил США о поддержке

Президент Нигера Мохамед Базум попросил о поддержке США и международное сообщество, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. (...) Народ Нигера никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории", - написал Базум в своей статье, опубликованной газетой The Washington Post.

По его словам, в "неспокойном" регионе Сахель Нигер является "последним оплотом соблюдения прав человека".

"Хотя эта попытка переворота трагедия для нигерцев, ее успех может иметь разрушительные последствия далеко за пределами наших границ", - подчеркнул глава государства.

Базум отметил, что предпринятый военными переворот "не имеет никакого оправдания".

"Наше правительство пришло к власти в результате демократических выборов в 2021 году. Необходимо противодействовать любой попытке свергнуть законное правительство, и мы ценим решительное и недвусмысленное осуждение этой циничной попытки разрушить значительный прогресс, достигнутый Нигером при демократии", - написал он.

Мятеж в Нигере начался 26 июля, когда президентская гвардия заблокировала президента Базума и семью в его резиденции. Первоначально офис президента распространил сообщение, что ни армия, ни Национальная гвардия не поддержали заговорщиков. Однако уже через несколько часов появились сообщения, что он смещён.

Генерал Омар Тчиани, стоявший во главе государственного переворота в Нигере, объявил себя президентом переходного периода.

Заявление об этом он сделал в эфире национального телевидения.

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