Правозащитники встревожены количеством казней в Иране с начала года

За последние три дня в Иране казнили, по меньшей меры, 11 белуджей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили правозащитные организации.

Правозащитная группа Haalvsh, которая публикует отчет по вопросам, касающимся меньшинства белуджей, сообщила, что казни были в нескольких тюрьмах в Систан-Белуджистане и г. Бирджанд. В отчете говорится, что ни один из заключенных, приговоренных к смертной казни по обвинениям, связанным с наркотиками, не провели последнюю встречу с семьями. Они только забрали тела близких.

По данным Иранской организации по правам человека (IHRNGO), находящейся в Норвегии, с начала 2023 года были казнены 423 человека, в том числе, 10 женщин.

В отчете, опубликованном в июле организацией "Активисты по правам человека в Иране" (HRANA), говорится, что за последние 10 лет в Иране были казнены около 5000 человек.

Согласно отчету HRANA, количество казней в 2022 году увеличилось более чем на 88% в сравнении с предыдущим годом. Сообщается, что других казней, о которых официально не сообщается, гораздо больше.

Ранее мы писали о том, что в Иране казнили двух мужчин.