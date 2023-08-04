Страны Западной Африки не планируют интервенцию в Нигер

Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации.

ECOWAS, как отмечает телеканал, не станет прибегать к варианту, предполагающему военную интервенцию в Нигер, однако усилит санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников восстановить президента в должности, а также снова установить конституционный порядок в стране. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".

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