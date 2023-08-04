Песков потребовал у США выполнения обязательств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США должны обеспечить выполнение российских требований в зерновой сделке.

Как передает Day.Az, об этом пишет Интерфакс.

По его словам, США должны обеспечить выполнение требований России в зерновой сделке. В этом случае Москва может вернуться к выполнению черноморской инициативы.

Ранее мы писали о том, что в ООН рассказали о необходимости возобновления зерновой сделки.