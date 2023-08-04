https://news.day.az/world/1586833.html Песков потребовал у США выполнения обязательств
Песков потребовал у США выполнения обязательств
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США должны обеспечить выполнение российских требований в зерновой сделке.
Как передает Day.Az, об этом пишет Интерфакс.
По его словам, США должны обеспечить выполнение требований России в зерновой сделке. В этом случае Москва может вернуться к выполнению черноморской инициативы.
Ранее мы писали о том, что в ООН рассказали о необходимости возобновления зерновой сделки.
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