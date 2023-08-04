Турция под властью аномальной жары

Новая, уже четвертая волна жары охватила Турцию, в 20 провинциях из 81 зафиксированы температуры выше 40 градусов тепла и рекордная влажность, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что в 20 провинциях страны температура воздуха превысила +40. В частности, на юго-востоке в Мардине и Шырнаке температура воздуха выше 45 и 44 градусов соответственно, в Шанлыурфе и Сиирте зафиксирована температура выше 43-х градусов тепла.

На западе страны температура выше 40 зафиксирована в провинциях Текирдаг и Кыркларели, в городе-миллионнике Измир 42,5 градуса.

Стамбульцам и жителям столицы Анкары в этот раз "повезло": температура держится у отметок в 33-35 градусов, но с повышенной влажностью, из-за этого ощущается она как 36-38.

Граждане пытаются спастись от жары в тенистых парках и кафе, некоторые ходят с зонтиками.

Температура воздуха в Турции в эти дни на 4-8 градусов выше нормы.

