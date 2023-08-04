Цены на российские нефтепродукты превысили потолок G7

Несколько видов российских нефтепродуктов торгуются по ценам, превышающим ценовой потолок стран "Большой семерки", что свидетельствует о росте стоимости российской нефти вопреки санкциям Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С февраля 2022 года действуют два ценовых потолка на продажу российских нефтепродуктов: $100 за баррель для бензина и дизтоплива и $45 за баррель для мазута и нафты. По данным аналитического агентства Argus Media, российская нафта и топочный мазут сейчас торгуются выше порога в $45, а дизель - выше $100 за баррель.

Бензин и газойль пока не превысили потолок G7, но также стремительно дорожают на фоне глобального роста спроса и приближаются к установленному пределу.