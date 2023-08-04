Австрия продолжает покупать газ у России

Несмотря на отказ ряда европейских стран от российского газа, Австрия продолжает покупать его. Об этом пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, до спецоперации Вена закупала в Москве 80% от всего импорта газа. В мае этот показатель достиг 50%, в марте он был на уровне 74%.

"Одна из причин отказа Евросоюза ввести санкции против российского газа заключается именно в позиции Австрии и других стран. Они продолжают покупать топливо у РФ", - говорится в публикации.

По мнению экспертов, Австрия относится к странам, которые из числа европейских наиболее симпатизируют России. Эксперт по климату и энергетике аналитического центра Bruegel Георг Захманн сказал, что сокращение поставок газа от российского "Газпрома" приведет к росту цен на топливо.

В прошлом году Европа увеличила импорт российского сжиженного природного газа на 9% на фоне продолжения спецоперации в Украине, сообщала El País со ссылкой на данные Международной группы импортеров СПГ. Евросоюз в 2022 году нарастил поставки до 14,17 млн тонн, в то время как годом ранее этот показатель составил 12,99 млн тонн. От импорта российского газа в том числе отказались Литва, Финляндия и Болгария.