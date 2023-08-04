В Японии готовятся одобрить первую вакцину от COVID-19 местного производства

Специальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрила массовый выпуск и коммерческую реализацию первой в стране вакцины от коронавируса местного производства. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о вакцине японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo, которая в начале года уже приступила к строительству первого в Японии завода по производству местных мРНК-вакцин. Ожидается, что в ближайшее время Минздрав Японии, следуя рекомендациям экспертной комиссии, официально одобрит использование этой вакцины внутри страны.

На протяжении пандемии в Японии применялись вакцины производства американских компаний Pfizer, Moderna и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.

Сейчас в Японии распространение нового коронавируса практически сошло на нет: власти перестали публиковать официальную статистику еще в мае, когда суточный прирост вышел на минимальный уровень. Всего же за время пандемии в стране с почти 128-миллионным населением коронавирусом заразились 33,8 млн человек, более 74 тыс. умерли. Также в Японии 80% населения привились по крайней мере двумя компонентами вакцины от COVID-19, 68,7% населения поставили третью бустерную дозу. Еще более 58 млн и 32 млн пожилых жителей страны привились специальными вакцинами от омикрон-штамма в четвертый и пятый раз соответственно. В стране не действуют какие-либо ограничения, связанные с ковидом.