Эрдоган о дате визита Путина

Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в августе, но точная дата не определена.

Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Точная дата еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе", - сказал Эрдоган на вопрос журналистов о том, когда Путин посетит Турцию.

Турция и Россия "находятся на одной стороне" по ситуации с зерновой сделкой, заявил Эрдоган.

Ранее мы писали о том, что место и дату встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам.