https://news.day.az/world/1586856.html Эрдоган о дате визита Путина
Эрдоган о дате визита Путина
Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в августе, но точная дата не определена.
Как передает Day.Az, с таким утверждением выступил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Точная дата еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе", - сказал Эрдоган на вопрос журналистов о том, когда Путин посетит Турцию.
Турция и Россия "находятся на одной стороне" по ситуации с зерновой сделкой, заявил Эрдоган.
Ранее мы писали о том, что место и дату встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам.
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