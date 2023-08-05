Последствия крупнейшего за последние 140 лет наводнения в Китае
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Крупнейшее китайское наводнение за последние 140 лет унесло жизни по меньшей мере 11 человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Количество без вести пропавших огромно. Эвакуированы порядка полумиллиона жителей.