https://news.day.az/world/1586863.html Последствия крупнейшего за последние 140 лет наводнения в Китае - ВИДЕО
Последствия крупнейшего за последние 140 лет наводнения в Китае - ВИДЕО
Крупнейшее китайское наводнение за последние 140 лет унесло жизни по меньшей мере 11 человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Количество без вести пропавших огромно. Эвакуированы порядка полумиллиона жителей.
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