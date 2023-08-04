Казахстан и Китай переходят на безвизовый режим

Правительство РК утвердило соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований, достигнутое 17 мая 2023 года в Сиане, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

Для того, чтобы въехать в Китай, казахстанцам нужно иметь при себе паспорт и свидетельство на возвращение в страну, а гражданам КНР - полуслужебный паспорт, обычный паспорт и временный проездной документ.

Как отмечает издание, безвизовый режим распространяется на въезд, выезд, транзит через территорию государства другой стороны и предусмотрен на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.