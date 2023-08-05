Бюро Захи Хадид построит новый небоскреб в Китае

Архитектурное бюро покойной Захи Хадид взялось за строительство нового небоскреба в китайском городе Сиань. Здание достигнет в высоту 210 метров, сообщает Designboom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Город считается технологическим центром, в который стремятся местные и международные компании. Бюро Хадид возведет небоскреб изогнутой формы с каскадом из внутренних террас. На 127,2 тысячи квадратных метров расположатся офисы, торговые точки и другие объекты.

Небоскреб должен стать центром делового района, где уже находятся другие высотные здания. Объект будет соответствовать экологическим стандартам. Для фасада выбрали покрытие, которое снижает потребление энергии. Внутри будет налажена естественная вентиляция и сбор дождевой воды.