Италия и Испания встают на защиту воздушного пространства НАТО в Эстонии

Подразделения истребителей Eurofighter Typhoon Италии и Испании сменили силы ВВС Португалии, Румынии и Великобритании на авиабазе в Эстонии в рамках миссии "воздушной полиции" НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба альянса.

"На авиабазе Шяуляй Италия 3 августа приняла эстафету от Португалии и Румынии в рамках балтийской миссии "воздушной полиции". Итальянские "Еврофайтеры" после восьми месяцев развертывания в рамках усиленной миссии НАТО в Румынии теперь будут защищать небо Эстонии, Латвии и Литвы в ближайшие четыре месяца. Италия в девятый раз направляет свои самолеты в Балтийский регион помимо охраны собственного воздушного пространства и неба над Албанией, Черногорией и Словенией, - сообщила пресс-служба. - В тот же день британские Королевские ВВС передали свою миссию испанским "Еврофайтерам" на авиабазе Эмари".