Военных Нигерии привели в состояние боеготовности на фоне ситуации в Нигере

Военные Нигерии были приведены в состояние боеготовности для возможной отправки в Нигер, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на офицера вооруженных сил Нигерии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мобилизация еще не началась, но было приказано находиться в состоянии полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере", - сказал военный.

Ранее военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота.

Ситуация в Нигере

Подразделения возглавляемой генералом Абдурахманом Тчиани президентской гвардии продолжают удерживать президента Мохамеда Базума вместе с семьей в его резиденции. Президент, по заявлениям нигерских политиков, пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран и даже направляет заметки в западную прессу, однако ему запрещено покидать резиденцию.

После переворота в столице Нигера Ниамее регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги. Как сообщило агентство AFP, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания диппредставительства. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и заграничные учреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут.