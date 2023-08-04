В США назвали причину участия Трампа в выборах

Бывший президент США Дональд Трамп решил участвовать в выборах 2024 года только ради себя, считает кандидат в главы государства, республиканец Уилл Херд, передает Bloomberg. По его словам, политик начал предвыборную кампанию, чтобы избежать уголовного преследования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он лжец. И он баллотируется только для того, чтобы не попасть в тюрьму. Любое из обвинений, предъявленных Трампу - это тюремное заключение. Он не сможет выжить в тюрьме. Это то, о чем он заботится. Не будущее этой страны. Не те люди, которые голосовали за него. И уж точно не американцы", - отметил Херд.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.