Стоимость бензина в Греции обновила исторический максимум

Цена на бензин на греческом острове Кос достигла €3 за литр. Как сообщает греческий информационный портал pronews.gr, это исторический максимум для всей страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Такого не было даже в 2022 году, когда цены на бензин во всей Греции значительно превысили €2 из-за энергетического кризиса, отмечает портал.

Автозаправки обязаны информировать специальный греческий мониторинговый центр по ситуации на рынке горючего каждый раз, когда они изменяют цену на топливо. Из данных, полученных этим центром с греческих островов, видно, что цены на бензин подскочили, пишет издание. На острове Милос цена на бензин АИ-95 достигла €2,45 за литр, на Патмосе - €2,37 за литр, на Нисиросе - €2,36 за литр, на Леросе - €2,35. Средняя цена по стране составила €1,962 за литр, тогда как 1 июля она была €1,863 за литр.

По данным издания, в Греции одна из самых высоких цен на бензин в Европе, в основном за счет 24-процентного НДС, налога на социальное обеспечение, а также еще двух налогов, которые правительство упорно отказывалось снижать. На налоги приходится 60% цены бензина в стране.

В свою очередь газета Efimerida ton Syntakton отмечает, что Греция занимает седьмое место по дороговизне бензина в мире, находясь в этом рейтинге между Монако и Швейцарией. Так, по данным на 31 июля, цена бензина за литр в Гонконге составляла в среднем €2,785, Исландии - €2,131, Норвегии - €2,069, Дании - €2,035, Нидерландах - €2,004, Монако - €1,998, Греции - €1,948, Швейцарии - €1,933, Италии - €1,913.