Абдуллахиан полетит в Японию

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан 6 августа посетит Японию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили японские СМИ.

Согласно информации, в ходе визита министр иностранных дел Ирана встретится с японским коллегой и с премьер-министром страны.

На встречах официальный Токио обсудит вопрос о прекращении поставок Ираном вооружений в Россию.