https://news.day.az/world/1586919.html Абдуллахиан полетит в Японию
Абдуллахиан полетит в Японию
Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан 6 августа посетит Японию.
Как передает Day.Az, об этом сообщили японские СМИ.
Согласно информации, в ходе визита министр иностранных дел Ирана встретится с японским коллегой и с премьер-министром страны.
На встречах официальный Токио обсудит вопрос о прекращении поставок Ираном вооружений в Россию.
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