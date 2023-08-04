Литва планирует закрыть треть КПП на границе с Беларусью

Замминистра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс заявил, что в МВД Литвы планируют закрыть два из шести КПП на границе с Беларусью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Закрыть планируется КПП Шумскас и Твярячюс. По словам Абрамавичюса, это станет превентивной мерой. Чиновник отметил, что в Польше действует лишь один КПП.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Беларусью из-за ЧВК "Вагнер" в координации с Польшей и Латвией.