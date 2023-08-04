Французский неоколониализм обвинили в событиях в Нигере

Неоколониалистская политика Франции, которая стремится сохранить свое влияние в Западной Африке, привела к военному перевороту в Ниамее.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС член ЦК суданской компартии Камаль Каррар, который входит в руководство Суданского революционного гражданского фронта.

"Происшедшие в Нигере события вполне закономерны, поскольку вмешательство французов в политическую жизнь привело к власти смещенного сейчас военными президента Мохамеда Базума, - напомнил собеседник. - При его администрации французы получили беспрепятственный доступ к природным ресурсам этой страны, прежде всего к запасам урановой руды". По его словам, такое положение однако вызвало озабоченность прогрессивной общественности, о чем свидетельствуют антифранцузские демонстрации, которые прошли не только в Нигере, но также в соседних Мали и Буркина-Фасо.

"Понятно, что Франция как бывшая метрополия стремится любым путем сохранить свое влияние в Западной Африке, но почва, похоже, уходит из-под ног французов на фоне растущего стремления африканцев к подлинной независимости, - отметил суданский политик. - За переворотом в Ниамее может последовать волна выступлений, которая поставит под угрозу интересы французских компаний в обширном регионе Сахель".

Ранее мы писали о том, что Париж больше не играет выдающейся роли в Африке.