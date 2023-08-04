https://news.day.az/world/1586930.html Останкинскую телебашню проверили после ее "минирования"
Впоследствии в экстренных службах сообщили, что опасных предметов найдено не было.
Останкинскую телебашню проверили после ее "минирования"
Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании".
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал представитель экстренных служб Москвы.
"Проводят проверку без эвакуации", - сказал он, добавив, что вход для посетителей временно закрыт.
Впоследствии в экстренных службах сообщили, что опасных предметов найдено не было.
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