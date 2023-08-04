Останкинскую телебашню проверили после ее "минирования"

Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал представитель экстренных служб Москвы.

"Проводят проверку без эвакуации", - сказал он, добавив, что вход для посетителей временно закрыт.

Впоследствии в экстренных службах сообщили, что опасных предметов найдено не было.

