Эрдоган назвал вероятные сроки визита Путина в Турцию

Визит Президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в августе текущего года.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, стороны продолжают обсуждать точную дату визита.

"Дата пока точно не известна, но министр иностранных дел, глава разведывательной организации, все они ведут переговоры. Думаю, что визит состоится в августе", - сказал он.