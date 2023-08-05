https://news.day.az/world/1586969.html Пожар в Турции
Пожар в Турции
В районе Бурханийе турецкой провинции Балыкесир произошел лесной пожар.
Как передает Day.Az, для тушения пожара на место происшествия были привлечены сотрудники управления лесного хозяйства и пожарной охраны, всего 52 человека.
В тушении пожара были задействованы один самолет и два вертолета. Огонь был локализован и взят под контроль.
Ведутся работы по установлению площади, на которой произошел пожар, и причины возгорания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре