Пожар в Турции

В районе Бурханийе турецкой провинции Балыкесир произошел лесной пожар.

Как передает Day.Az, для тушения пожара на место происшествия были привлечены сотрудники управления лесного хозяйства и пожарной охраны, всего 52 человека.

В тушении пожара были задействованы один самолет и два вертолета. Огонь был локализован и взят под контроль.

Ведутся работы по установлению площади, на которой произошел пожар, и причины возгорания.