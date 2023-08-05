Ряд сербских политиков заходят в западные посольства «на пудинг»

Президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада на фоне введения санкций США против политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). Об этом пишет РИА Новости.

Как передает в субботу Day.Az, политик высказался о действиях западаных государств. "В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил", - уточнил он.

Ранее Вучич заявил, что его страна не желает присоединяться к антироссийским санкциям и давлению на Москву вопреки желаниям других. По словам главы государства, ряд сербских политиков регулярно посещают западные посольства, заходя туда "на пудинг" и для критики властей.