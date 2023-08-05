Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Бывший американский президент Дональд Трамп без явки в суд отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ранее он договорился с прокуратурой о том, что он не станет присутствовать на заседании суда во Флориде, где ему должны зачитать новые инкриминируемые ему статьи.

"Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях", - подчеркнул экс-лидер США.

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией.