Трамп может избежать тюрьмы в случае признания его вины

Предыдущий американский президент Дональд Трамп может избежать тюремного заключения даже в случае признания его виновным по какому-либо из дел, поскольку он имеет право на пожизненную охрану сотрудниками Секретной службы США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу газетой The Washington Post.

Как отмечается в материале, по словам "некоторых действующих и бывших должностных лиц США", "Трамп в случае признания его виновным по какому-либо из трех уголовных дел, по которым он проходит, вероятно, сможет повлиять на то, попадет ли он в тюрьму и в каких условиях будет там находиться". В статье говорится, что такая возможность будет у республиканца благодаря "закону, который разрешает бывшим президентам США всю жизнь пользоваться охраной Секретной службы". Она отвечает за безопасность первых лиц в США.

Президентам США с 1965 года предоставляется охрана на всю жизнь, отмечает издание. Как подчеркивается в публикации, "с того времени от этого отказался лишь Ричард Никсон". По словам бывших должностных лиц США, Трамп, если только он не последует примеру Никсона, сможет поставить "трудные с политической и логистической точек зрения вопросы о том, следует ли чиновникам выделить сотрудников для охраны бывшего президента США за решеткой, предоставить администрации тюрьмы обеспечение его безопасности или отправить его под домашний арест в той или иной форме".

Издание приводит слова бывшего исполняющего обязанности главы Управления по борьбе с распространением наркотиков США Чака Розенберга. На вопрос о том, грозит ли Трампу тюремное заключение, Розенберг ответил: "Теоретически - да, а практически - нет". "Любой судья федерального окружного суда должен понимать, что в этом случае возникают огромные и беспрецедентные логистические проблемы", - добавил Розенберг, говоря о возможности тюремного заключения Трампа. "Условное освобождение, штрафы, общественные работы и домашний арест являются альтернативами", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах.