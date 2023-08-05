Постоянные члены совбеза обсудили сокращение стратегических рисков
Эксперты из стран постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.
Как следует из заявления, эти консультации состоялись 2 августа в Вене. "Участники обсудили стратегические риски и меры по сокращению этих рисков", - отмечает американское внешнеполитическое ведомство.
Как уточняется, консультации были организованы Соединенными Штатами, которые председательствуют "в диалоге между пятью ядерными державами - постоянном обмене мнениями в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия".
В документе говорится, что участники встречи "приветствовали профессиональный подход делегаций и отметили важность проведения субстантивных и информативных консультаций на уровне экспертов в течение последнего года". Они "подтвердили необходимость продолжить проведение этих трудных, но важных дискуссий". Другие подробности не приводятся.
Ранее мы писали о том, что встреча по Украине на уровне глав государств намечена на сентябрь.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре