Пекин обвиняет Вашингтон во всех глобальных проблемах

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что власти США предпринимают действия, направленные на разрыв производственных и логистических цепочек, что противоречит рыночным принципам и вредит интересам всего мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что на следующей неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует подписать указ, который предполагает введение мер для пресечения поступления из США инвестиций, содействующим развитию в Китае технологий, способствующих модернизации в военной сфере.

По его мнению, американская сторона постоянна политизирует вопросы, которые касаются технологий и торговли. Вашингтон использует их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности, считает Пэнъюй.

Он утверждает, что США пытаются добиться разделения и фрагментации производственных логистических цепочек, что подрывает международный порядок в экономике и торговле, а также вредит интересам всего мира.

"Мы будем внимательно следить за развитием событий и стойко защищать наши права и интересы", - отметил дипломат.

Ранее мы писали о том, что США и Китай создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов.