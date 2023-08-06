https://news.day.az/world/1586995.html Перевернувшиеся от урагана домики с туристами на Алтае попали на - ВИДЕО
Перевернувшиеся от урагана домики с туристами на Алтае попали на - ВИДЕО
Домики с туристами, перевернувшиеся от урагана в российском селе Завьялово в Алтайском крае, попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 3 августа, на турбазе "Соленое Озеро". На кадрах видно, как сильная буря снесла домики, в которых отдыхали россияне, и протащила их на несколько метров.
В результате случившегося никто не пострадал. Отдыхающие успели укрыться в машинах.
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