Перевернувшиеся от урагана домики с туристами на Алтае попали на

Домики с туристами, перевернувшиеся от урагана в российском селе Завьялово в Алтайском крае, попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 3 августа, на турбазе "Соленое Озеро". На кадрах видно, как сильная буря снесла домики, в которых отдыхали россияне, и протащила их на несколько метров.

В результате случившегося никто не пострадал. Отдыхающие успели укрыться в машинах.