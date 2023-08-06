Самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил жесткую посадку в международном аэропорту Атланты Хартсфилд-Джексон с лопнувшей шиной шасси и попал на видео. Кадры опубликовал сайт телеканала WSB-TV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам одной из пассажирок рейса, которые приводит издание, во время приземления воздушного судна одна шина шасси лопнула, а другая разорвалась, в результате чего его занесло на взлетно-посадочной полосе.

Уточняется, что на борту находилось около 190 человек, им удалось эвакуироваться через аварийные трапы. При этом один пассажир пострадал.

После того как путешественники покинули самолет, они сели в автобус и были доставлены в терминал в аэропорту.

"Мы ценим усилия нашего летного экипажа и сотрудников службы экстренного реагирования международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, которые организовали безопасную посадку рейса 1437 в нашем хабе", - говорится в заявлении Delta Air Lines, которое публикует ABC News. - Мы извиняемся перед каждым за этот инцидент - нет ничего важнее безопасности наших клиентов и экипажа".