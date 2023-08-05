Тайфун "Канун" возвращается на Окинаву

Ливни, грозы и шквалистый ветер. Тайфун "Канун" неожиданно изменил траекторию и может вновь обрушится на японскую префектуру Окинава.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, жители японской префектуры Окинава с беспокойством ожидают возвращения тайфуна "Канун". Он изменил свою траекторию и, как ожидается, обрушится на Окинаву в эти выходные.

Ранее жертвами стихии здесь стали по меньшей мере два человека, более 60 получили ранения. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнование семьям погибших.

Во время первого прохождения тайфуна "Канун" по Окинаве без электричества остались 200 000 домов. В четверти из них до сих пор нет света.