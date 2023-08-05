Эль-Ниньо ударил по Панамскому каналу - ВИДЕО
Природное явление Эль-Ниньо опустошает казну Панамского канала: сильная засуха ограничила проход судов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, панамский канал несёт значительные убытки из-за кризиса, вызванного уменьшением количества осадков. Как пояснил его администратор на пресс-конференции, ограничения на осадку судов приведут к снижению доходов на 200 млн долларов в 2024 году.
Кроме того, есть опасения, что клиенты выберут другие маршруты доставки. На карту поставлен один из столпов экономики страны и морского транспорта, поскольку через канал проходит 6% мировой морской торговли.
С начала года Эль-Ниньо, периодическое потепление погоды, вызвало сильную засуху вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки.
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