Президент Венесуэлы обвинил Трампа в покушении

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил экс главу США Дональда Трампа в организации попытки покушения на него, которая была предпринята во время выступления лидера Боливарианской республики в Каракасе 4 августа 2018 года. Соответствующее заявление Мадуро сделал во время празднования 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение", - сказал политик.

По его словам, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос "в последние дни пребывания у власти финансировал подготовку террористической группы и за несколько дней до покушения объявил, что очень скоро в Венесуэле произойдут коллапс и смена режима".

Как указал Мадуро, покушение на жизнь президента с применением беспилотников стало первым в истории. Он обратил внимание, что начатое расследование привело "к незамедлительному аресту исполнителей теракта, которые признали свою вину" и приговорены к тюремному заключению. Как заявил лидер Венесуэлы, установлено, что "скрывающийся в Колумбии бывший депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес" был одним из ключевых организаторов покушения.

Президента Венесуэлы пытались убить с помощью беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой. Во время парада в честь Дня боливарианской национальной гвардии к Мадуро и его министрам пытались подлететь два беспилотника, но атака провалилась - снайперы из охраны президента сбили их на подлете.

Практически сразу же после этого Николас Мадуро в эфире национального телевидения обвинил в покушении "венесуэльских ультраправых", которые объединились с "колумбийскими ультраправыми" и президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. МИД Колумбии назвал обвинения со стороны Мадуро "чистейшим абсурдом".

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