Эрдоган совершит тур по странам Персидского залива

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе планирует второе турне по странам Персидского залива, а в сентябре может посетить Германию.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространили турецкие СМИ.

Ранее Эрдоган посетил с визитом Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В ходе турне был подписан ряд соглашений на сумму $50,7 млрд.

"В августе планируется второе турне президента по странам Персидского залива, включающее посещение Бахрейна, Омана и Кувейта, а также визит в Ирак", - сообщили источники телеканала.

По его данным, в сентябре президент примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G-20) в Индии 9-10 сентября и Генеральной Ассамблее ООН в США 18-19 сентября.

"Ожидается также, что в сентябре Эрдоган посетит с официальным визитом Германию", - уточнил телеканал.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган поделился мнением о событиях в Нигере и роли Франции в колонизации континента.

