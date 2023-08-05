Эрдоган и Путин могут обсудить создание газового хаба
Проект строительства газового хаба могут обсудить во время планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник.
По информации телеканала, встреча Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на август.
"В ходе встречи Эрдогана и Путина будут обсуждаться вопросы возобновления действия соглашения о "зерновом коридоре", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что президенты двух стран обсудят создание газового хаба и прочие энергетические проекты, а также урегулирование конфликта на Украине.
До этого Эрдоган говорил, что его страна находится на одной стороне с РФ в ситуации с зерновой сделкой.
Он добавил, что точная дата визита Путина в Турцию еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. 2 августа российский и турецкий президенты провели телефонный разговор.
Ранее мы писали о возможных сроках визита Путина в Турцию.
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