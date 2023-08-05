Блинкен анонсирует сокращение иностранной помощи Нигеру

Правительство США приостанавливает некоторые программы иностранной помощи правительству Нигера.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, данная временная мера не затрагивает все программы внешней помощи США в Нигере.

"Самое главное, что предоставление жизненно важной гуманитарной и продовольственной помощи будет продолжено. Кроме того, мы продолжаем деятельность правительства США в Нигере там, где это целесообразно, включая дипломатические операции и операции по обеспечению безопасности для защиты американского персонала.

Как мы ясно дали понять с самого начала этой ситуации, предоставление американской помощи правительству Нигера зависит от демократического управления и соблюдения конституционного порядка. Это соответствует шагам, предпринятым ЭКОВАС и Африканским союзом. Правительство США будет продолжать пересматривать свою внешнюю помощь и сотрудничество по мере развития ситуации на местах в соответствии с целями нашей политики и законодательными ограничениями. Мы по-прежнему готовы поддержать народ Нигера, чтобы помочь ему сохранить с таким трудом завоеванную демократию, и вновь призываем к немедленному восстановлению демократически избранного правительства Нигера", - говорится в заявлении госсекретаря США.

Ранее мы писали о том, что Дания решила не помогать Нигеру.