В Пекине объявлен повышенный уровень опасности

Власти китайской столицы объявили "красный" уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий в отдельных районах города.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пекинском метеорологическом управлении.

Как уточняется на его странице в социальной сети Weibo, это предупреждение действует до полудня 6 августа и в первую очередь распространяется на районы Пекина, где недавно выпало наибольшее количество осадков, - Фаншань и Мэньтоугоу, а также частично на Чанпин. В сообщении указывается на риск схода оползней и образования провалов в почве.

Кроме того, оповещение касается районов Хайдянь, Яньцин и Шицзиншань, Хуайжоу и Миюнь, а также Фэнтай, где отдельные места потенциально представляют повышенную опасность.