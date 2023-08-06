В Пекине объявлен повышенный уровень опасности
Власти китайской столицы объявили "красный" уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий в отдельных районах города.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пекинском метеорологическом управлении.
Как уточняется на его странице в социальной сети Weibo, это предупреждение действует до полудня 6 августа и в первую очередь распространяется на районы Пекина, где недавно выпало наибольшее количество осадков, - Фаншань и Мэньтоугоу, а также частично на Чанпин. В сообщении указывается на риск схода оползней и образования провалов в почве.
Кроме того, оповещение касается районов Хайдянь, Яньцин и Шицзиншань, Хуайжоу и Миюнь, а также Фэнтай, где отдельные места потенциально представляют повышенную опасность.
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