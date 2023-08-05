Посольство Китая заявило о попытках США разорвать производственные цепочки

Американское руководство предпринимает попытки, направленные на разрыв производственных и логистических цепочек. Об этом заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он прокомментировал сообщения СМИ о подготовке Вашингтоном мер по ограничению американских инвестиций в технологический сектор Китая. По словам дипломата, США привычным образом политизируют вопросы, касающиеся технологий и торговли. "Они используют их в качестве инструмента и оружия во имя национальной безопасности", - добавил он.

Лю Пэнъюй считает, что США добиваются "разделения и фрагментации производственных и логистических цепочек". Это, по словам дипломата, нарушает и дестабилизирует глобальные производственные и логистические цепочки. Он добавил, что действия США вредят интересам всего мира.