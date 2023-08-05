Нет худа без добра

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что выдвинутые против него уголовные обвинения лишь помогут ему одержать победу на выборах в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой он выступил на мероприятии, организованном Республиканской партией в штате Алабама.

Трамп, в отношении которого выдвинуты обвинения по трем уголовным делам, подчеркнул, что все они носят ложный характер. По его словам, обвинения "могли быть выдвинуты и два с половиной года назад". "Но они дождались самого разгара предвыборной кампании, когда я стал лидером в опросах общественного мнения. Мы опережаем всех, включая [действующего президента США Джо] Байдена", - отметил Трамп.

Ранее мы писали о том, что президент Венесуэлы обвинил Трампа в покушении.