https://news.day.az/world/1587056.html Имран Хану зачитали приговор
Имран Хану зачитали приговор
Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имран Хан приговорен к трем годам лишения свободы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn.
Экс-глава правительства был признан виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1 209).
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