Имран Хану зачитали приговор

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имран Хан приговорен к трем годам лишения свободы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn.

Экс-глава правительства был признан виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1 209).