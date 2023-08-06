https://news.day.az/world/1587065.html В Испании ликвидировали вербовавшую несовершеннолетних террористическую ячейку
В Испании ликвидировали вербовавшую несовершеннолетних террористическую ячейку
Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность крупной исламистской террористический структуры, занимавшейся вербовкой молодых людей и несовершеннолетних лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили правоохранительные органы страны.
По их информации, были задержаны два человека в провинциях Валенсия и Самора. Оба являются подданными королевства. Подозреваемые уже предстали перед судом, который постановил оставить их под стражей.
В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов.
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