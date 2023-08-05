Саудовская Аравия призывает граждан покинуть Ливан

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан из-за вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев "Айн-аль-Хильва".

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в заявлении дипломатической миссии на странице в социальной сети.

"Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике предупреждает об опасности нахождения в районах, где наблюдаются вооруженные конфликты, а также призывает подданных немедленно покинуть территорию Ливана. Кроме того, посольство напомнило саудовским подданным о важности соблюдать запрет на поездки в Ливан", - отмечается в документе.

Вооруженные столкновения между палестинскими группировка в крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане "Айн-аль-Хильва" продолжаются с 29 июня. В результате столкновений погибли 12 человек, более 60 получили ранения.