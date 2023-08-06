КНДР призывает мир отреагировать на распространения ядерного оружия США

Постоянное представительство КНДР при Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США и незамедлительно принять меры по обеспечению мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Там отметили, что угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия в настоящее время исходит от США.

В постпредстве КНДР считают, что американская сторона должна немедленно прекратить систематически нарушать и разрушать международную систему разоружения, угрожая и шантажируя суверенные государства размещением своих ядерных стратегических средств в различных частях мира.