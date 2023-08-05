Франция отказалась выводить свои войска из Нигера
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж пока не собирается выводить своих военных из Нигера. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит Franceinfo.
3 августа Франция завершила эвакуацию из африканской страны своих граждан, а также граждан 50 других государств, включая США. Всего было вывезено более тысячи человек.
Колонна подчеркнула, что вывод французских войск не стоит на повестке дня у властей.
В настоящее время в Нигере находится 1,5 тысячи французских солдат.
26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.
27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.
28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.
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