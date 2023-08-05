Кортеж Кылычдароглу попал в ДТП

На дороге Эрзинджан-Тунджели в Турции произошла цепная авария с участием семи автомобилей. В одном из автомобилей находился председатель Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали четыре человека, двое из которых представители СМИ.

Отметим, что председатель CHP Кемаль Кылычдароглу сегодня отправился в Эрзинджан для встречи с местными жителями.