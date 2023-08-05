https://news.day.az/world/1587137.html Кортеж Кылычдароглу попал в ДТП - есть пострадавшие - ВИДЕО
Кортеж Кылычдароглу попал в ДТП - есть пострадавшие - ВИДЕО
На дороге Эрзинджан-Тунджели в Турции произошла цепная авария с участием семи автомобилей. В одном из автомобилей находился председатель Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали четыре человека, двое из которых представители СМИ.
Отметим, что председатель CHP Кемаль Кылычдароглу сегодня отправился в Эрзинджан для встречи с местными жителями.
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