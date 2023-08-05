https://news.day.az/world/1587146.html Главы МИД Турции и Украины обсудили восстановление зерновой сделки
Главы МИД Турции и Украины обсудили восстановление зерновой сделки
Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления черноморской зерновой инициативы", - сказал собеседник агентства.
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