Главы МИД Турции и Украины обсудили восстановление зерновой сделки

Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления черноморской зерновой инициативы", - сказал собеседник агентства.